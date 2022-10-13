Victoire Ingabire yishimiye kubona umuhungu we nyuma y'imyaka 12

Victoire Ingabire, umunyapolitiki utavuga rumwe n’ubutegetsi mu Rwanda, yatangaje ko yahuye n’umuhungu we nyuma y’imyaka 12 atamubona.

Mu 2010 Victoire Ingabire yagiye gukorera politiki mu Rwanda, asiga inyuma umuryango w'abana batatu n'umugabo we.

Ageze mu Rwanda yahamijwe ibyaha birimo gupfobya jenoside akatirwa gufungwa imyaka 15 ariko aza kurekurwa ku mbabazi za perezida wa Repubulika amaze muri gereza imyaka igera ku munani.

Nubwo yarekuwe ntafite uburenganzira bwo gusohoka mu Rwanda atabiherewe uruhushya na minisiteri y’ubutabera. Yigeze kuvuga ko inshuro yagerageje kubisaba atabyemerewe.

Ajya mu Rwanda, Ingabire yasize uyu muhungu we afite imyaka umunani, ubu akaba afite imyaka 19.

Mu ndirimbo yasohoye mu Giholandiyise ‘Inzira Ndende’ ushyize mu Kinyarwanda, Muyizere yaririmbye ku gahinda yasigiwe na nyina n'icyizere yifitiye we na nyina.