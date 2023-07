Kenya: Igitigiri c’abapfiriye mw’idini ry’umusi w’iherezo kimaze kurenga 400

Yigisha kandi abagore kwirinda kuja kwa muganga hageze kuvyara no kudacandagisha abana, kuko yabereka ko abaganga “bakorera iyindi Mana”.

Nyinshi mu nyigisho ziwe kandi zibanda ku buhinga bwa none, akaba yemeza ko ikarata karangamuntu nshasha ya Kenya izoba irimwo amakuru ndangamuntu y’ibanga azoba abitswe muri iyo karata mu buryo bwa none – kuri we akavuga ko ari “ikimenyetso ca ca gikoko”, ko rero ari ngombwa kucirinda.