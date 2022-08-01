DRC: Imyiyerekano i Beni yo kwiyamiriza abasirikare ba ONU

Aha ni i Beni mu 2014 igihe haba imyiyerekano nk'iy'uno munsi yo kwiyamiriza abasirikare ba ONU

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Habaye imyiyerekano i Beni mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Congo yo kwiyamiriza ibikorwa vy'abasirikare ba ONU bahagarariye amahoro muri ako karere.

Abantu baharurirwa mu mirongo bihaye amabarabara nyuma y'umunsi umwe abasirikare ba ONU barashe abantu babiri bakabica bagakomeretsa n'abandi cumi na batanu.

Hagati aho habaye umuhango wo kwunamira abasirikare batatu ba ONU bari mu bantu mirongo ibiri bishwe mu ndwi iheze mu myiyerekano yo kwiyamiriza ukuba kw'abasirikare ba ONU mu buseruko bw'igihugu.