Umushikirizamanza yari asigaye mu bashengeje Abanazi i Nuremberg yapfuye ku myaka 103

Amaze kurangiza ivyigwa vya kaminuza kw’ishure kaminuza Harvard Law School mu 1943, yinjiye mu gisirikare ca Amerika, akaba yarabaye mu ngabo zarwanye urugamba karuhariwe rwo kubohoza akarere ka Normandie, ikizwi nka Débarquement de Normandie/Allied landings at Normandy, hamwe no mu ntambara ya Ardennes (Bataille des Ardennes/Battle of the Bulge), aho hose hakaba hari mu Bufaransa.