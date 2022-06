Inzu ndangamurage yo muri Ghana igamije kwibutsa amateka ya Africa

Haciye isaha 1

Aho hantu hari ahitwa Winneba, abo "bimukira" bazanyura binjira mu nzu yabo nshya, hari urugendo rw'isaha mu modoka werekeza ahitwa Door of No Return (umuryango winjiramo ntugaruke) i Cape Coast Castle niho abanyafurika babarirwa muri za miliyoni banyujijwe bavanwa ku ngufu muri Afurika bakinjizwa mu bucakara.

Iyi nzu ndangamurage irimo kubakwa ifite intego imwe ikomeye - gukusanyiriza hamwe no kuvuga amateka ya Afurika hakoreshejwe amajwi nyafurika, ibikoresho n'umuco nyafurika.

Babisobanura bavuga ko iyo umuntu wundi avuze inkuru ikureba, ayibara we uko abyumva kugirango bamwunve neza.

Umugabo uri inyuma yabyo ni Kojo Acquah Yankah, wahoze ari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Daily Graphic cyo muri Ghana kandi wigeze no kuba umudepite na minisitiri muri leta ya nyakwigendera Jerry Rawlings.

Bwana Yankah avuga ko "uwo muhango wari witabiriwe n'abantu barenga ibihumbi bitanu bafite inkomoko nyafurika bavuye hirya no hino ku isi, barimo bibuka amateka yabo."

"Ibi byampaye imbaraga zo gushinga inzu ndangamurage nyafurika ihuriza hamwe abanyafurika n'abantu bose bafite inkomoko nyafurika no kongerera ikizere abanyafurika mfatiye ku bukire bafite mu mateka n'umurage wabo."

Uyu mugabo wanashinze kaminuza nyafurika yigisha itumanaho muri Ghana (the African University College of Communications ) agira ati: "Hari inzu ndangamurage ziri munsi y'ibihumbi bibiri muri Afurika mu gihe muri Amerika no mu Burayi hari izirenga ibihumbi mirongo itatu."