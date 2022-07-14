Ayavugwa mw’igura n’igurishwa ry’abakinyi: Ronaldo, Messi, Kimpembe, Traore, Neymar, Lingard, De Ligt

Iminota 8 iraheze

Paris St-Germain yavuganye n’umusatirizi wa Argentina Lionel Messi w’imyaka 35 mu ntumbero yo kurondera ko yozotera igikumu ku masezerano mashasha y’umwaka umwe maze akaguma muri uno murwi gushika mu 2024. (Marca)

Umusatirizi wa Manchester United umunya-Portugal Cristiano Ronaldo w’imyaka 37, yemerewe umushahara w’imiriyoni 300 z’ama euro kugira aje gukinira umurwi wo muri Arabia Saoudite mu kiringo c’imyaka ibiri y’inkino. (T VI na CNN Portuguesa ziciye kuri AS – muki espagnol )

Ajax yemeye ko yatsinzwe mu rugamba rwo kurondera kuzibira Martinez ngo ntagende muri rino ci – ariko uno murwi wo muri Hollande umushakako imiriyoni 46 z’amapawundi. ( Times)

Umukinyi w’inyuma wa Hollande Matthijs de Ligt w’imyaka 22 ariteguye kwemera kugabanirizwa umushahara kugira yinjire muri Bayern Munich avuye muri Juventus. ( Bild – mu kidagi )

Barcelona iriteguye kwongereza amafaranga gushika ku miriyoni 50 z’ama euros ku musatirizi wa B ayern Munich umunya-Pologne Robert Lewandowski w’imyaka 33. (£42m). ( Bild – mu kidagi )

Manchester City iriko irakurikiranira hagufi ikibazo c’umufaransa Jules Kounde w’imyaka 23 akina inyuma muri Sevilla , mu gihe iriko irondera abashobora gusubirira umunya-Hollande Nathan Ake w’imyaka 27, ashobora kwimukira muri Chelsea. Barcelona nayo nyene iripfuza Kounde. ( Mail )

Leeds United iracarindiriye inyishu iva muri Club Brugge inyuma yo kuyisaba umusatirizi w’umubirigi Charles de Ketelaere. Ariko uyu mukinyi w’imyaka 21 ashobora guhitamwo kuja muri AC Milan, na yo nyene ikaba isanzwe iri mu biganiro n’uyu murwi wo mu Bubirigi. (Fabrizio Romano - Twitter)