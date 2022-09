"Babigize ikinyegezwa, bihunganya ubuzima bwanje, ngiye kubigwanya"

None, kubera iki Alex, se wiwe, atigeze amubwira na kimwe ku bijanye n’ibivyimba vya fibromes mu muryango wabo?

Baba bashaka ku uronka umugabo

Aca yongerako ati: “Kwumva ko igituma umuryango wa data utavuga ico kibazo ari ukubera fibromes zijanye no gutera kutavyara, gutuma inda zikoroka no kuvyara abana bapfuye - no kwumva ko bene ivyo bintu vyari kumbuza amahirwe yo gushobora kuronka umugabo.