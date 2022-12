Blinken yaganiriye na Kagame amusaba 'guhagarika ubufasha bw'u Rwanda kuri M23'

Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Amerika Antony Blinken avuga ko ku wa mbere yagiranye ikiganiro kuri telefone na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, kirimo no gushishikariza u Rwanda "guhagarika ubufasha kuri M23".

"Leta Zunze Ubumwe [z'Amerika] zirashishikariza u Rwanda gukurikiza ibyemeranyijweho i Luanda, birimo no guhagarika ubufasha bw'u Rwanda kuri M23".

'Ntabwo M23 ari ikibazo u Rwanda rugomba gucyemura' – Biruta

Mu gusubiza Blinken, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yavuze ko mugenzi we w'Amerika yagiranye "ibiganiro byiza" na Kagame, ariko ko hakiriho "kudahuza mu kumva ikibazo".

Biruta yanavuze ko ikibazo ari "ukwivanga guturutse hanze no gushyira igitugu ku muhate wo ku rwego rw'akarere no ku rwego rw'umugabane [w'Afurika] hagamijwe gukingira ikibaba DRC ngo ntibazwe inshingano no gutuma ishirika ubwoba ntigire icyo ikora ku byemeranyijweho muri gahunda [ibiganiro] zikomeje.