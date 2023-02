Mayor wa Toronto yeguye nyuma yo gusambana n’uwari umukozi mu biro bye

Haciye isaha 1

“Nemera, mu mutima wanjye, ko ari byiza gushyira imbara zose mu gusubiranya ibyangiritse mu mubano (n’umuryango we) uruta iyindi.”

Muri weekend, ishize Tory yatangaje uko we n’umugore we Barbara Hackett bizihije isabukuru y’imyaka 40 bashakanye, nk’uko ikinyamakuru The Star kibivuga.