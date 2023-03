Uyu munsi mu rubanza rwa Kabuga: Inzobere yavuze ko atashobora gusubiza ku byo aregwa

Inzobere mu buzima bwo mu mutwe Profeseri Gillian Mezey ni we wumviswe uyu munsi mu iburanisha ku rubanza rwa Félicien Kabuga uregwa ibyaha bya jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994.

Ibyo inzobere yavuze mu ncamake:

Yasubije ko ibyo bijyanye n'amakuru y'urusobe acyenerwa mu rubanza, ko ubushobozi bwo kubika amakuru mu mutwe, kuri we "ntaburiho".

Yasubije "oya", ko nubwo hariho ikoranabuhanga ugereranyije no mu bihe byashize, bitavuze ko ryakora akazi neza kurushaho ku muntu udashoboye kuburana.

Yanamubajije ku kuba Kabuga yaburanishwa ku bimenyetso – uburyo buzwi nka 'trial of the facts' – asubiza ko Kabuga ari we wahitamo, kandi ko amahitamo ye ashobora kugenda ahindagurika.