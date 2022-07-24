Ukraine: Zelensky yagiriza Russia 'ubugome' kubera igitero cya Odesa

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Moscou ntaco iravuga kuri iki gitero mu gihe Kyiv ivuga ko imyiteguro ibandanya kugira ngo isubire ishore hanze intete zayo n’aho vyagenze uko.

Ukraine ni igihugu kiri mu vya mbere bishora intete hanze, ariko kubera iyi ntambara, amatoni yababa imiriyoni 20 y’intete aracugaraniwe mu bivuko, akaba adashobora gusohoka kubera ingabo z’Uburusiya. Ibi vyatumye haba ubukene bw’imfungurwa ibiciro na vyo biraduka muri Afrika isanzwe izeye Ukraine n’Uburusiya ku ntete z’ingano.

Ariko, amasaha makeya gusa inyuma yo gutera igikumu kuri ano masezerano, ibisasu bibiri vya misire zo mu bwoko bwa Kalibr vyatewe ku kivuko ca Odesa , nk’uko bivugwa n’ibiro vya gisirikare mu bumanuko bwa Ukraine. Ibindi bisasu bibiri vya misire vyarakorowe n’igisata kijejwe gukingira ikirere, nk’uko ibi biro bibimenyesha.

Iki gitero cariyamirijwe cane. Umunyamabanga ajejwe imigenderanire wa Reta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yagirije Uburusiya ko buriko butuma ikibazo c’imfungurwa kw’isi cunyuka, anavuga ko iki gitero “gitera amadidane akomeye” ku cizere c’uko uburusiya bushobora gukurikiza aya masezerano.

Kremlin gushika ubu ntaco irashikiriza ku mugaragaro ku vyerekeye iki gitero, ariko reta ya Turukiya, ari nayo yatumye aya masezerano ashikwako, ivuga ko abategetsi b’Uburusiya bahakana uruhara rwabo.

Mw’ijambo yashikirije mu nama ihuza ibihugu bigendera ku mico ya kera, yavuze ko ikintu conyene gishobora kurangiza iyi ntambara ari ibiganiro hagati ya Washington na Moscow.

Eka n’umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ariyamiriza yivuye inyuma iki gitero, akavuga ko gushira mu ngiro aya masezerano yerekeye intete za Ukraine ari ngombwa ko ashirwa m,u ngiro.