Menya uno mugabo yazungurutse ibihugu vyose kw’isi atinjiye mu ndege

Thor, ubu afise imyaka 44, yahoze akora mu gisata co kwunguruza abantu imbere yo gufata ibarabara

Ariko umuntu umwe wenyene ni we amaze kubishikako adakoresheje indege, nk’uko we nyene avyandika.

"Nitwa Torbjørn C. Pedersen, iri rikaba ari izina ribi ku ngenzi. Ariko ibi ntivyanciye intege, urashobora kunyita Thor, nta ngorane”, niko uyu munya Danemark yidondora ku rubuga ngurukanabumenyi rwiwe Once upon a Saga .