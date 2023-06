Intambara ya Ukraine: 'Wopfuma upfira mu gihugu hagupfira mu mahanga' - Abariko barataha

Viktoria ariko asubira mu gisagara ca Pokrovsk n’umwana wiwe Eva. Uyu mugore w’imyaka 20 atubwira ko yarushe no guhunga intambara, ariko si ukuvuga ko ata bwoba afise.

Serhiy ni umwe muri benshi bagumye i Pokrovsk kubera akazi kiwe ko kwimba ubutare bw’amakara (charbon) – igikorwa gishinze imizi mu ntara ya Donetsk kandi ari co nyamukuru gitanga akazi hano.

We na bagenzi we bo ntibarabwa n’umugambi wo kwinjizwa mu gisirikare kubera igikorwa cabo gifatwa ko ari ngirakamaro cane. Kuri Volodymyr, kuja gukora ni uguhitamwo hagati y’umutekano wiwe no kurondera ubuzima. Ategerezwa kurondera ikimubeshaho.