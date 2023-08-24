Mu Burusiya bakiriye bate inkuru y’ihanuka ry’indege irimo Prigozhin?

Abarwanyi be b’abacanshuro bafashe umujyi wo mu Burusiya bakomeza berekeza i Moscow. Nyuma y’uko ubu bugumutsi buhagaze, benshi n’ubundi bibazaga ko iminsi ya Prigozhin ibaze.

Televiziyo ya leta y’Uburusiya yatangaje iyi nkuru mu buryo bworoheje, isubiramo ibyavuzwe n’abategetsi ntihagire icyo irenzaho. Mu nkuru yabo y’ibanze ya nijoro, Channel One igenzurwa na Kremlin yahaye iyi nkuru amasegonda 30 gusa.