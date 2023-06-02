Ayavugwa mw’igura n’igurishwa ry’abakinyi: Messi, Benzema, Modric, Rice, Kovacic, Colwill, Ansu Fati

Iminota 52 iraheze

Inter Miami yemereye Lionel Messi umushahara w’imiriyoni 50 z’ama-euro ku mwaka kugira ngo akinire uno murwi wo mw’ihiganwa ryo muri Amerika MLS mu kiringo c’imyaka ine, igihe uno musatirizi wa Argentina w’imyaka 35 azoba asezeye Paris St-Germain muri rino ci. ( Sport )

Umusatirizi w’Umufaransa Karim Benzema w’imyaka 35, azokwimukira mu murwi Al-Ittihad wo muri Arabia Saoudite inyuma y’aho amasezerano afitaniye na Real Madrid azoba arangiye muri kuno kwezi. ( ESPN )

Umukinyi wo hagati wa Croatia Luka Modric w’imyaka 37, na we nyene yamenyesheje Real Madrid ko yiteguriye kwemera umushahara w’imiriyoni 120 z’ama-euro yemererwa n’umurwi wo muri Arabia Saoudite mu myaka itatu y’inkino iri imbere. ( Okdiario iciye kuri Sport )

Newcastle yiteguriye guhangana na Manchester United mu rugamba rwo kurondera umusatirizi wa Nigeria Victor Osimhen w’imyaka 24 asanzwe akinira Napoli . ( Gazzetta dello Sport iciye kuri Mirror)

Umukinyi wo hagati wa West Ham umwongereza Declan Rice w’imyaka 24 yipfuza kwigumira muri Premier League kandi ariko arategura kwanka ivyo yemererwa na Bayern Munich , mu gihe Arsenal na Manchester United zimwipfuza cane. ( Mail )

Umumenyereza wa Celtic umunya-Australia Ange Postecoglou ashobora kwemezwa nk’umumenyereza mushasha wa Tottenham hatarenze mu ntango z’indwi iza. ( Sun )

Umukinyi w’inyuma wa Manchester City umunya-Portugal Joao Cancelo w’imyaka 29 nta cizere na gito afise c’uko ashobora kwimukira burundu muri Bayern Munich muri rino ci, kandi ntashaka gusubira gukina mu Bwongereza - haba muri City canke mu bakeba bayo ba Arsenal. (Abendzeitung – mu kidagi)