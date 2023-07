Korea ya Ruguru yarashe misire yambukiranya imigabane inyuma yo gutera ubwoba Amerika

Pyongyang (umugwa mukuru wa Korea ya Ruguru) yarashe iki gisasu inyuma yo kugabisha Reta Zunze Ubumwe za Amerika ko ishobora kwihora ku co ivuga ko ari ivogerwa riheruka ry’ikirere cayo ryakozwe n’indege maneko za Amerika.

Amerika na Korea y’Epfo vyarongereje imyimenyerezo rusangi ya gisirikare muri ako karere, mu kwihora Pyongyang ku bisasu vyinshi yarekuye be no ku cemezo yafashe co kwongereza ibirwanisho.