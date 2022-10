Iran: Imyiyerekano yakomeye mu gihe igipolisi kibangamiye cane abari muri yo

Haciye isaha 1

Abantu barenga ibihumbi mirongo ibiri barihereje amabarabara mu bisagara bikuru bukuru co kimwe no mu bindi bibanza aho imyiyerekano yaheruka gucureha.

"Ndashaka uburenganzira bwo kuhakanira aba bantu. Ndarushe no kuba atangana n'abandi. Kubera gusa ndi umugore. Abagabo bararushe n'iterabwoba ry'ubutegetsi. Ubu ni bwo bwa mbere muri kahise k'iki gihugu cacu tugiye hamwe tuvuganira ikintu kimwe ari co umugore, ubuzima no kwishira no kwizana."