Ibintu cumi bitazwi cane kuri Martin Luther King

Iminota 50 iraheze

Ijambo 'I have a dream' yarivuze atariteguye

Izina yahawe akivuka ryari Michael King

King yafashe ingingo yo kuba umuvugabutumwa ari muri kaminuza

Ku bw'ikigo King Institute, uwo yahavuye ahinduka imboneza mu kurwanira uburenganzira, vyavugwa ko yari ''umunyeshure asanzwe'', ariko umwanya yamaze kuri Morehouse wabaye kirumara mu gukangura muri we ishaka ryo guharanira ukungana mu mibano no muri poritike vyongera bimuha iciyumviro co kuba umuvugabutumwa.

Yahagaritswe incuro zirenga 25

Yanditse ibitabo bitanu

Igitabo ciwe co mu 1964, Why We Can't Wait, cavuga ku bintu vyatumye haba isekeza rya Birmingham, Alabama, ryo kurwanya ikumirwa.