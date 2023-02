Amamiriyoni y’abanya-Nigeria mu matora yegeranye cane mu buryo butari bwigere bubaho

Umugambwe wiwe, All Progressives Congress (APC) userukiwe n’uwahoze ari buramatari wa Lagos, Bola Tinubu, mu gihe uwahoze ari icegera c’umukuru w’igihugu Atiku Abubakar aserukiye umugambwe nyamukuru utavuga rumwe n’uwuri ku butegetsi Peoples Democratic Party (PDP). Hari abakandida 18 bose hamwe bahiganira ikibanza c’umukuru w’igihugu.

Amafaranga mashasha yakozwe mu ntumbero yo guhangana n’ikoroka ry’agaciro k’ifaranga ry’iki gihugu be no guhangana n’abagura amajwi. Buca haba amatora, umushingamateka yarahagaritswe afise igifovya c’amafaranga angana na 500.000$ afise n’urutonde rw’abantu yategerezwa kuyagaburira, nk’uko bivugwa n’igipolisi.

Uyu murwizatunga yabaye buramatari w’intara ya Anambra iri mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Nigeria kuva 2006 gushika 2014. Abanywanyi biwe, bazwi nka "OBIdients" bavuga ko ari we mukandida wenyene w’umuziranenge, ariko abamunegura bavuga ko amajwi ya Obi azoba abaye impfagusa kuko afise amahirwe make yo gutsinda.

Umurwi w’igihuu ujejwe gutegura no guhagararira amatora (INEC) wemereye igihugu amatora meza kandi aba mu bwigenge, unahakana amakuru avuga ko ashobora kwunguruzwa kubera ubwoba bw’umutekano muke mu bice bimwe bimwe vy’igihugu hamwe n’ubukene bw’amafaranga abatari bake babona ko bwashobora kugira ingaruka mbi ku myiteguro.

Ni bwo bwa mbere INEC ikoresheje amatora ku rwego rw’igihugu hakoreshejwe ubuhinga bwa none, buzwi nka Bimodal Voter Accreditation System (BVAS), ubuhinga bwo gufata isura n’igikumu c’intoke (reconnaissance faciale et scanner d'empreintes digitales/facial recognition and fingerprints scanner), bukaba buboneka ko butuma amatora aba mu muco mu kuzibira abanyaporitike borondera kuyiba.