Denis Kazungu yemeye ibyaha 10 aregwa birimo kwica, gusambanya ku ngufu, iyicarubozo….

Yazanywe mu rukiko ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali none kuwa kane arinzwe bikomeye, akigezwa mu rukiko yasomewe umwirondoro we ko yitwa Denis Kazungu w’imyaka 34, yemera ko ari uwe. Mu mwirondoro we ntihavuzwe icyo yakoraga cyangwa umwuga we.