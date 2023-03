GPT-4: Menya iby'iyi 'version' nshya ya 'artificial intelligence'

Haciye isaha 1

Ariko iyi robot ishobora no gutanga ibisubizo ku mirimo irushijeho gukomera. Uyikoresha ashobora kwandika ku rupapuro ibintu (data) yifuza kugira ku rubuga rushya rwa Web, maze GPT-4 ikabisoma igakora codes zikenewe mu gutanga website yuzuye iriho ibyo wifuje.

Iyi chatbot isubiza ibibazo cyangwa amabwiriza (commandes) ihawe hakoreshejwe kuvuga bisanzwe, bisa nk’uko wabwira umuntu, kandi ishobora no kwigana ubuhanga bw’abanditsi b’inzobere n’abahanzi mu kwandika.

'Imitekerereza iteye imbere cyane'

OpenAI yatangaje kandi ubufatanye bushya na 'application' yigisha indimi Duolingo, hamwe na Be My Eyes, 'application' ifasha abatabona, mu gukora robot ihabwa amakuru na AI yafasha abayikoresha kwiga no gukoresha ururimi rusanzwe.