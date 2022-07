Intambara ya Ukraine: kubera iki Russia vyanse ko iguma izinga Snake Island?

Iminota 32 iraheze

Iri zinga ry’urutare riri ku birometero 35 uvuye ku nkengera y’inyanja muri Ukraine – intera ntoya ishobora gushikirwa n’ibisasu vya misire, vya muzinga n’ibitero vya za ndege zitagira abadereva (drones) bivuye ku butaka. Ingabo za Ukraine niko zakora, ibitero bikomeye kuri iri zinga hamwe no ku bwato ubwo ari bwo bwose buhirahiriye ngo bwegere.

Kubera iki vyanse ko Uburusiya bugumya iri zinga?

Iri zinga riroroshe guterwa uciye ku mpande zose, mu kirere no mu mazi, mu gihe ikirindiro gito cari kiricungereye – ubwa mbere cari ic’abanya-Ukraine hanyuma ic’Abarusiya – abahinga ba gisirikare bakaba barifata nk’akarere kirebanga, kadashobora gukingirwa.

Mu bitero vyose vyayo, Ukraine nta mato menshi ifise, ari co gituma itashoboye gutwara ingabo zayo kuri iri zinga.

Umuhinga wa gisirikare w’umunya-Ukraine Oleh Zhdanov avuga ko gushinga ikirindiro c’ingabo kuri iri zinga ataco bimaze ku mpande zompi kuko vyoroshe guterwa. Zhdanov abona ko ahubwo igikenewe ari ukugira ubushobozi bwo gutera ikintu ico ri co cose cokwegera iri zinga.

Ibi bishobora guha ubushobozi Ukraine bwo gukingira ikivuko cayo kinini gusumba ibindi vyose ku Nyanja Yirabura, hamwe no mu gace kose k’uburaruko bushira uburengero bw’inyanja Yirabura.

Urutare ngirakamaro

Uburusiya ubu buragenzura akarere katari gato ka Ukraine ku nkengera y’Inyanja Yirabura, hamwe n’ikigwa ca Crimea be n’inyanja yose ya Azov. Mu kwigarurira iri zinga vyatumye Odesa yugaranwa burundu, ibisigura ko bitashoboka ko Ukraine ishora intete zayo hanze.

Rishobora gutuma ibintu bihinduka?

Ariko ibi ntibishobora gutuma intambara ihindura isura. Uburusiya ubu burajwe ishinga no kwigarurira akarere kose ka Donbas kari mu buseruko bwa Ukraine be no kugumana uturere bwigaruriye igihe butangura intambara.