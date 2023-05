Hilda Baci: Umugore wo muri Nigeria ‘umaze guca umuhigo w'isi’ w'amasaha menshi atetse

Haciye isaha 1

Ku mbuga nkoranyambaga muri Nigeria, Hilda Effiong Bassey bita kandi Hilda Baci niwe wiganje, amagambo nka 'Go Hilda' cyangwa 'Rooting for Hilda Baci' aherekejwe n’amafoto na video bimugaragaza birimo gucicikana cyane kuri Twitter no ku zindi mbuga nkoranyambaga.