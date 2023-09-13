Libya: Umujyi washegeshwe n'imyuzure washyinguye abawo mu mva rusange

Ahavuye isanamu, Reuters

Umwanditsi, Aoife Walsh

Igikorwa, BBC News

Iminota 13 iraheze

Imirambo yakuwe mu myuzure wakumunzuye ibice bimwe by'umujyi uri ku cyambu (ikivuko mu Kirundi) wa Derna mu burasirazuba bwa Libya, yashyinguwe mu mva rusange.

Abantu nibura 2,300 barapfuye ubwo ku cyumweru amazi y'imyuzure ameze nka tsunami yakumunzuraga mu mujyi wa Derna, nyuma yuko urugomero rusandaye mu nkubi y'umuyaga uvanze n'imvura nyinshi, inkubi yiswe Storm Daniel.

Imashini yacukuye mu irimbi, aho abapfuye bashyizwe mu mifuka n'ibiringiti bashyingurwa bari hamwe.

Mu gihe byatangajwe ko abantu 10,000 baburiwe irengero, umubare w'abapfuye byitezwe ko wiyongera.

Mohammed Qamaty, umukorerabushake i Derna, yavuze ko abakora ubutabazi bakirimo gushakisha abapfuye.

Yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ati: "Dusabye urubyiruko rw'Abanya-Libya, uwo ari we wese ufite impamyabushobozi cyangwa ubundi bumenyi mu buvuzi, ko rwose baza bakadufasha.

"Ntidufite abaforomo bahagije, ducyeneye ubufasha".

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Hari imfashanyo yatangiye kuhagera, irimo iyatanzwe na Misiri, ariko ibikorwa by'ubutabazi byakomwe mu nkokora n'uko ibintu bimeze muri Libya mu rwego rwa politiki, aho igihugu cyacitsemo ibice bibiri biyobowe na guverinoma ebyiri z'abacyeba.

Amerika, Ubudage, Iran, Ubutaliyani, Qatar na Turukiye, ni bimwe mu bihugu byavuze ko byohereje cyangwa byiteguye kohereza imfashanyo.

Inzobere mu bijyanye n'amazi zabwiye BBC ko bishoboka ko urugomero ruri kuri mu ntera ya kilometero 12 uvuye i Derna rwabanje kunanirwa gukora, rwohereza amazi yarwo agenda akumunzura mu kibaya ndetse arengera urugomero rwa kabiri rwegereye uwo mujyi.

Amashusho yafashwe ku cyumweru nijoro agaragaza umugezi w'amazi y'imyuzure anyura n'ingufu muri Derna, umujyi utuwe n'abantu bagera hafi ku 100,000, n'imodoka zananiwe kugenda muri ayo mazi.

Ku mwanywa ni bwo byagaragaye ukuntu iyo myuzure yangije byinshi, imihanda itwikiriwe n'ibyondo n'ibintu byasakumwe n'imyuzure, n'imodoka zabirindutse.

Hari inkuru ziteye ubwoba zivuga ukuntu abantu batwawe n'ayo mazi akabakumunzurira mu nyanja, mu gihe abandi bo banagannye ku bisenge by'inzu bakarokoka.