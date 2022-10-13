Ibihugu byo muri NATO bigiye kongerera imbaraga ubwirinzi bwa misile bwa Ukraine nyuma y'ibitero bya Russia

Ahavuye isanamu, General Staff of Ukraine's Armed Forces Insiguro y'isanamu, Igisirikare cya Ukraine kivuga ko ubwirinzi bwa mbere muri bwinshi bwo mu kirere cyasezeranyijwe n'Ubudage bwamaze kukigeraho

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Yaroslav Lukov

BBC News

I﻿bihugu by'inshuti za Ukraine birangajwe imbere n'ibyo mu muryango w'ubwirinzi bwa gisirikare bw'Uburayi n'Amerika (OTAN/NATO) byatangaje ko byemeye guha Ukraine intwaro zigezweho z'ubwirinzi bwo mu kirere, nyuma y'inkubiri y'ibitero bya misile by'Uburusiya.

I﻿ntwaro zasezeranyijwe n'Ubwongereza, Canada, Ubufaransa n'Ubuholandi zirimo misile n'ubwirinzi bwo kugenzura indege buzwi nka radar.

Mbere yaho, Amerika na yo yari yemeye gutanga imfashanyo nk'iyo. Uburyo bumwe bw'ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru bw'Ubudage bwamaze kugera muri Ukraine.

Iyo mfashanyo yasezeranyijwe Ukraine nyuma yuko inshuti za Ukraine zo mu bihugu 50 ziteraniye mu nama ku cyicaro gikuru cya OTAN i Buruseli mu Bubiligi.

U﻿kraine yashimye iyo nama ivuga ko "yanditse amateka".

U﻿kraine ivuga ko Uburusiya bwarashe misile zirenga 100 ndetse bukoresha indege ntoya zitarimo umupilote (drones) zibarirwa muri za mirongo ku wa mbere no ku wa kabiri, bukubita ku bikorwa-remezo by'amashanyarazi ndetse no ku handi hantu hadakorerwa n'igisirikare.

A﻿bantu batari munsi ya 19 barishwe ku munsi wa mbere w'ibyo bitero.

I﻿byo bitero byanatumye umuriro w'amashanyarazi ubura mu bice byinshi by'igihugu ndetse n'imiyoboro y'amazi irahungabana mu mijyi imwe ya Ukraine.

A﻿bategetsi bo mu murwa mukuru Kyiv byabaye ngombwa ko bakoresha uburyo bwo gusaranganya umuriro w'amashanyarazi, ibice bimwe bikaba biwubonye mu gihe ibindi bibaye biwubuze.

P﻿erezida w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko ibyo bitero byari ibyo kwihimura ku gitero ku iteme rikomeye rihuza Uburusiya na Crimea - uyu ukaba ari umwigimbakirwa Uburusiya bwiyometseho mu 2014 buwukuye kuri Ukraine.

U﻿burusiya buvuga ko icyo giturika cyo ku wa gatandatu cyateguwe n'urwego rw'ubutasi rwa Ukraine - ibyo Ukraine yapfobeje ivuga ko nta shingiro bifite.

U﻿bwongereza buzaha Ukraine imfashanyo ya misile z'ubwirinzi bwo mu kirere, hamwe na drones zibarirwa mu magana zo gufasha ubushobozi bwa Ukraine bwo gukusanya amakuru ndetse n'ubw'ibikoresho.

U﻿bwongereza buzanayiha imbunda 18 za rutura zo mu bwoko bwa howitzer, ziyongera ku mbunda nk'izo za rutura 64 busanzwe bwaramaze guha Ukraine.

M﻿inisitiri w'ingabo w'Ubwongereza Ben Wallace yagize ati: "Ibitero bya vuba aha bitarobanura by'Uburusiya ku duce dutuwemo n'abasivile muri Ukraine bituma habaho ishingiro ryo guha indi mfashanyo abashaka kurwana ku gihugu cyabo.

"﻿Izi ntwaro zizafasha Ukraine kurinda ikirere cyayo ibitero ndetse muri rusange zongerere imbaraga ubwirinzi bwayo bwa misile".

A﻿vuga nyuma y'iyo nama y'i Buruseli ku wa gatatu, Minisitiri w'ingabo w'Amerika Lloyd Austin yavuze ko "tugiye gukora ikintu cyose dushoboye mu gutuma [Abanya-Ukraine] bagira igicyenewe kugira ngo batange umusaruro bifuza".

P﻿erezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko Ubufaransa buzaha Ukraine ubwirinzi bwo mu kirere.

M﻿u kiganiro na televiziyo France 2, ntabwo yavuze nyirizina ubwo bwirinzi buzohererezwa Ukraine. Ariko yavuze ko akamaro kabwo k'ingenzi ari ukurinda abaturage za drones.