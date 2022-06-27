Zelensky arageza ijambo kuri G7 mu gihe Russia yarashe ibisasu kuri Ukraine
Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yitezwe gusaba ko igihugu cye gihabwa izindi ntwaro ziremereye (zikaze) ubwo kuri uyu wa mbere aba ageza ijambo ku itsinda ry'ibihugu bikize ku isi rya G7.
Ni itsinda rigizwe na Canada, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuyapani, Ubwongereza n'Amerika hamwe n'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi (EU/UE).
Bikurikiye ibisasu bya misile Uburusiya bwarashe ku murwa mukuru Kyiv no mu tundi duce mu mpera y'icyumweru gishize, bikica nibura umuntu umwe.
Mu burasirazuba bwa Ukraine, Uburusiya bwafashe byuzuye umujyi wa Severodonetsk, ubu bukaba bugambiriye gufata umujyi uri hafi aho wa Lysychansk.
Ku cyumweru, Zelensky yavuze ko gutinza guha intwaro igihugu cye ari uguha "ubutumire Uburusiya bwo kurasa nanone".
Avuga ijambo rya buri munsi ryo mu buryo bwa videwo, yanasabye ubwirinzi bwo mu kirere, anasaba ko Uburusiya bufatirwa ibindi bihano.
Yagize ati: "Abafatanyabikorwa bacyeneye gukora vuba cyane kurushaho, nta kuba indorerezi".
Intambara yo muri Ukraine ni yo ngingo ya mbere iri kuri gahunda y'inama ya G7. Ibihugu biri muri iri tsinda byitezwe gusezeranya guha Ukraine ubundi bufasha bwa gisirikare no gufatira Uburusiya ibindi bihano.
Abakuru b'ibihugu bo mu burengerazuba (Uburayi n'Amerika) barimo kugerageza kugaragaza ko bashyize hamwe.
'Chancellor' w'Ubudage Olaf Scholz yavuze ko ibisasu Uburusiya bwarashe kuri Ukraine bigaragaza ko "bikwiye ko habaho kwishyira hamwe mu gufasha Abanya-Ukraine".
Mbere yaho, Perezida w'Amerika Joe Biden yavuze ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin arimo gucungira ku kuba umuryango w'ubwirinzi bwa gisirikare bw'Uburayi n'Amerika (NATO/OTAN) na G7 "bishwanyuka... ariko ntitwashwanyutse kandi ntibizanabaho".
Ariko umunyamakuru wa BBC ukurikiranira hafi iby'umubano w'ibihugu (diplomasi) James Landale, uri muri iyi nama, avuga ko ubumwe bw'uburengerazuba kuri iyi ntambara bwatakaje imbaraga mu byumweru bya vuba aha bishize.
Uyu munyamakuru avuga ko abategetsi bamwe barimo kwiga ku mubano w'igihe kirekire n'Uburusiya, naho abandi bakaba barimo gushimangira ubufasha bukomeye kandi burambye kuri Ukraine.
Iyi nama ya G7, irimo kubera mu mujyi wa Bavaria mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'Ubudage, nyuma irakurikirwa n'inama ya OTAN ibera muri Espagne muri iki cyumweru, Zelensky akaba yitezwe kuyivugamo ijambo na yo.