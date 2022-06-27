Zelensky arageza ijambo kuri G7 mu gihe Russia yarashe ibisasu kuri Ukraine

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Bikurikiye ibisasu bya misile Uburusiya bwarashe ku murwa mukuru Kyiv no mu tundi duce mu mpera y'icyumweru gishize, bikica nibura umuntu umwe.

Avuga ijambo rya buri munsi ryo mu buryo bwa videwo, yanasabye ubwirinzi bwo mu kirere, anasaba ko Uburusiya bufatirwa ibindi bihano.

Intambara yo muri Ukraine ni yo ngingo ya mbere iri kuri gahunda y'inama ya G7. Ibihugu biri muri iri tsinda byitezwe gusezeranya guha Ukraine ubundi bufasha bwa gisirikare no gufatira Uburusiya ibindi bihano.

Iyi nama ya G7, irimo kubera mu mujyi wa Bavaria mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'Ubudage, nyuma irakurikirwa n'inama ya OTAN ibera muri Espagne muri iki cyumweru, Zelensky akaba yitezwe kuyivugamo ijambo na yo.