Keenan Anderson: mwenewabo w'uwatanguje 'Black Lives Matter' yapfuye inyuma yo guhagarikwa n'igipolisi

Haciye isaha 1

Igihe abapolisi bafata bwana Anderson, bagashaka kumufata ngo bamugumize hamwe, yatanguye gusa n’uwemera ivyo bakora, imbere yo gutangura gushira ijwi hejuru ati: “Ndasavye”, “Ntabara”, mu majambo yiwe ati “They are trying to George Floyd me!" - ni nkaho yavuze ati “bariko bangira nka George Floyd”, avuga igihe umwirabure George Floyd yicwa mu kwezi kwa gatanu mu 2020, muri Minneapolis muri leta ya Minnesota, ahitanywe n’umupolisi.