Travis King: Andi makuru y’uburyo uyu musirikare wa Amerika yirutse agahungira muri Korea ya Ruguru

Travis King yavuye ku kibuga cy'indege ahita ajya mu intsinda ry'abakerarugendo bagiye gusura umupaka akomerezaho ahungira muri Korea ya Ruguru

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Tavis King, umusirikare wa Amerika wahungiye muri Korea ya Ruguru, yari yarafunzwe kubera kurwana muri Korea y’Epfo mbere y’uko yambuka umupaka.

Inyandiko z’urukiko zerekana ko yangije kandi imodoka ya polisi kandi vuba aha yaherukaga kumara igihe afungiye i Seoul.

Uyu musirikare w’ipeti rya Private 2nd Class (PV2) yajyanye n’abari bagiye gutemberera ku mupaka wa Korea zombi bawugezeho nibwo yacitse awambuka yiruka, Korea ya Ruguru ntacyo iravuga kuri ibi.

Yari yabwiye nyina ko agiye gutaha

Ibinyamakuru byaho bivuga ko yaketsweho gukubita umuturage waho mu nzu y’urubyiniro i Seoul.

Yaciwe miliyoni eshanu z’ama-won ($3,950 arenga gato miliyoni 4.5Frw) kubera “guhondagura” umuryango w’imodoka ya gisirikare no gukankamira “mu magambo mabi” abapolisi bagerageje kumufata.

Uko yagarukiye ku kibuga cy’indege

Nyuma yo kurekurwa, yashyizwe mu gihe cy’icyumweru cyo kugenzura imyifatire ye muri Korea y’Epfo.

Yaherekejwe n’abapolisi ku kibuga cy’indege cya Incheon, hafi ya Seoul, ngo asubizwe muri Amerika, aho naho yagombaga gufatirwa ibihano.

Umupaka wa Korea zombi ni umwe mu mipaka irindwa bikomeye cyane ku isi

Ageze aho berekanira ibyangombwa ngo bajya kwinjira mu ndege yabwiye umukozi wa American Airlines ko passport ye yabuze. Bituma bamusubiza inyuma.

Nyuma yo gutandukana n’abapolisi bari bamuherekeje, bivugwa yavuye aho ku kibuga cy’indege ahita ajya gusura akarere k’umupaka kazwi nka Demilitarised Zone, DMZ, kagati ya Korea zombi aho abanyamahanga bashobora gusura bajyanywe na kompanyi z’ubukerarugendo.

‘Nshima ko atahise araswa’ uwahoze akuriye ingabo

Uwari kumwe nawe mu rugendo avuga ko yumvise uyu musore aseka cyane mbere y’uko yirutse n’amaguru akambuka umupaka.

Sarah Leslie, umukerarugendo wo muri New Zealand, wari kumwe n’itsinda ryarimo Travis King yabwiye ibiro ntaramakuru Associated Press ko yabonye “yiruka n’imbaraga zose agana mu ruhande rwa Korea ya Ruguru”.

Ati: “Mu masegonda macye byose byari birangiye”, yongeraho ko King yirutse nka 10m mu muhora muto uri hagati y’inyubako mbere y’uko yambuka umupaka ntibabashe kumubona.

Travis King, wambaye umupira n'ingofero y'umukara, ari mu itsinda ry'abakerarugendo mbere yo kuvuduka akambuka umupaka

Ingabo za ONU zirinda agace ka TMZ zivuga ko zikeka ko ubu uyu musirikare afungiye muri Korea ya Ruguru.

Umwe mu basirikare bakuru ba Amerika avuga ko batarabasha kumenya amakuru ye kandi ko ingabo za Amerika muri Korea y’Epfo zirimo gukora iperereza kuri ibi.

General Robert Abrams wahoze mu gisirikare, kandi wahoze ari komanda w’ingabo za Amerika muri Korea y’Epfo, yabwiye BBC ko “ibi bishobora kuba intangiriro y’akaga”.

Gen Adams yongeraho ati: “Hariya azumva neza uburyo bubi abanya-Korea ya Ruguru bafatamo abantu binjiye mu gihugu cyabo mu buryo butemewe.”