Lionel Messi: Ibi bintu bitanu wari ubizi kuri we?

Iminota 28 iraheze

Lionel Messi nta nkeka, ni we mukinyi rurangiranwa mu mupira w’amaguru.

Mw’ireresi nshasha y’isaha yakorewe BBC, benshi mu bahoranye nawe mu murwi be n’abakinyi bigeze guhangana nawe, hamwe kandi n’abanyamakuru bakoze amakuru kuri we, barinjira muri kino gitangaza, ari we Messi.