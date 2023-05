Icyamamare Al Pacino aritegura umwana ku myaka 83

Al Pacino uzwi cyane muri filimi nka The Godfather na Scarface amaze imyaka irenga 50 muri cinema

Iminota 12 iraheze

Uyu mugabo, bamwe bakwita umukambwe, yamenyekanye muri filimi nka The Godfather, yatangaje ko umukunzi we Noor Alfallah w’imyaka 29 y’amavuko atwite inda y’amezi umunani.

Al Pacino ari kumwe n'umukobwa we mukuru witwa Julie Marie Pacino

Mu myaka irenga 50 muri cinema, Pacino yabonetse muri filimi nka The Irishman, The Godfather, Scarface na Scent of a Woman ndetse yatwaye igihembo cya Oscar nk’umukinnyi mwiza kubera iyo ya nyuma.