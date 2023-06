Ubwo imfungurwa wihereza zoba zifise ingaruka kw’irondoka ryawe?

Muri ivyo vyose bivugwa bikamamazwa, ni ibihe vyemezo bifadika vy’imfungurwa kanaka zofatwa kugira zongereze ubushobozi bw’irondoka ku gitsinagabo canke ku gitsinagore, be no gushigikira umwana ari mu nda kugira ngo amere neza?

Mu gutangura, iyo abantu bavuze ibijanye no gushigikira imbanyi n’umwana ari mu nda, imfungurwa zimwe zimwe zirashobora koko kugira ico zihindura – nk’akarorero icunyunyu kizwi nka acide folique/ folic acid.

Iyo umuntu afashe iki cunyunyu imbere no mu gihe c’imbanyi, kirashobora gufasha mu gukingira umwana indwara izwi nka Anencephaly, ubumuga bwo mu bwonko no mu mutwe umwana avukana, hamwe n’indwara y’uruti rw’umugongo izwi nka spina bifida iteza ubumuga bw’ibihimba vy’umubiri vyo mu gice co hasi, rimwe rimwe mbere igatera n’ubumuga bwo mu mutwe.