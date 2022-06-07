Ayavugwa mw’igura n’igurishwa ry’abakinyi: Salah, Jesus, Saka, Bale, Mane, De Ligt

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Umusatirizi w’umunyamisiri Mohamed Salah w’imyaka 29, yabwiye bagenziwe ko yipfuza kubandaniriza kazoza kiwe muri Liverpool ariko yakubise ikorosi inyuma y’aho Barcelona imwemereye ko imukeneye i Nou Camp mu ci riza. (Mirror)

Real Madrid ishobora kurondera gukubita hasi Arsenal mu rugamba rwo kurondera Gabriel Jesus wa Manchester City muri rino ci. Atletico Madrid nayo nyene iripfuza uyu musatirizi wa Brezili. (Sun)

Manchester City yongereje umurindi mu kurondera umukinyi wo ku ruhande wa Arsenal n’umurwi nserukiragihugu w’Ubwongereza Bukayo Saka w’imyaka 20, ikaba ishaka kwitanga umukeba wayo Liverpool nayo nyene imaze kubona ko izomukenera muri kazoza. (Mail)

Tottenham nta igambi ifise yo kuzana kizigenza wa Pays de Galles/Wales, Gareth Bale, ku ncuro ya gatatu mu gihe uyu mukinyi w’imyaka 32 ariko arihweza aho azokwitegurira inkino z’igikombe c’isi yose. (Telegraph)