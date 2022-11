Cristiano Ronaldo avuga ko yumva yahemukiwe na Manchester United

Iminota 53 iraheze

Ronaldo avuga ko ata ‘cubahiro’ agifitiye Ten Hag

Ronaldo avuga ko abona ibintu co kimwe na Ferguson, ari na we yagize uruhara rukomeye kugira no asubire i Old Trafford avuye muri Juventus igihe vyaboneka ko yashobora kwinjira muri Manchester City.