Ayman al-Zawahiri: Umukuru wa al-Qaeda yiciwe mu gitero cya drone cya US

Zawahiri yafashe ubuyobozi bwa al-Qaeda nyuma y'iyicwa rya Osama Bin Laden mu kwezi kwa gatanu mu 2011

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Yishwe ku cyumweru mu gitero cyo kurwanya iterabwoba cyakozwe n'ikigo cy'Amerika cy'ubutasi bwo mu mahanga (CIA), mu murwa mukuru Kabul wa Afghanistan.

Zawahiri yafashe ubuyobozi bwa al-Qaeda nyuma y'iyicwa n'Amerika rya Osama bin Laden mu mwaka wa 2011.

We na Osama bin Laden bacuriye hamwe umugambi w'ibitero kuri Amerika byo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa cyenda mu 2001, ndetse yari umwe mu "bakora iterabwoba bashakishwa cyane" n'Amerika.