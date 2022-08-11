Ukraine: Amafoto y'icyogajuru yerekana ikibuga cy'indege cya gisirikare cyo muri Crimea cyangiritse cyane

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Amafoto y'icyogajuru (satellite) asa nk'ayerekana kwangirika cyane ndetse n'indege nyinshi z'intambara z'Uburusiya zangiritse ku kibuga cy'indege cya gisirikare cyo muri Crimea, nyuma yuko cyibasiwe n'ibiturika muri iki cyumweru.

Ikibuga cy'indege cya gisirikare cya Saky, kiri mu burengerazuba bw'umwigimbakirwa wa Crimea utegekwa n'Uburusiya, cyibasiwe n'urukurikirane rw'ibiturika ku wa kabiri, byica umuntu umwe.

Ukraine yavuze ko itari inyuma y'iryo turika – ariko iyi gihamya nshyashya ica amarenga ko bishoboka ko iki cyari igitero kigambiriye icyo kibuga cy'indege.

Byinshi muri byo biri mu gace kihariye k'icyo kibuga, aho indege nyinshi zari ziparitse hanze – ahitaruye inzu z'ububiko cyangwa hangari (hangars).

Umwotsi uzamuka mu kirere nyuma y'iturika ku wa kabiri nyuma ya saa sita z'amanywa

Amafoto ya mbere na nyuma y'iturika y'ikigo Planet Labs, kigenzura amashusho y'icyogajuru abarirwa mu magana yo kuri Ukraine, ni yo cyemezo cya mbere cyo mu buryo bwigenga cyuko icyo kibuga cy'indege cya gisirikare gishobora kuba cyarangijwe.