Ethiopia yatahukanye muri Uganda abayoboke b'idini bagiyeyo kwiyicisha inzara

Haciye isaha 1

Mu mwaka wa 2000, abanye-Uganda n’imiburiburi 700 bo mu mugwi Movement for the Restauration of the Ten Commandments of God, barapfuye nyuma yo kwugaranirwa mw’isengero rigaca riturirwa.