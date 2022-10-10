Putin arashinja Ukraine “iterabwoba” ku kiraro cya Crimea

Abategetsi bavuga ko abantu batatu aribo bapfuye mu guturika kwabaye kuri iki kiraro.

Abo ni abari mu modoka yari hafi ubwo ikamyo yaturikaga, nk’uko abategetsi mu Burusiya bibivuze.

Alexander Bastrykin yavuze ko abaturage b’Uburusiya hamwe n’ibihugu bimwe by’amahanga bafashije mu gutegura iki gitero.

Kubwa Alexander, iperereza ryasanze ikamyo yaturikiye kuri iki kiraro yari yaciye mu bihugu bya Bulgaria, Georgia, Armenia, North Ossetia n’akarere ka Krasnodar.

Igice cy’inzira ya gari ya moshi kuri iki kiraro – aho ikamyo itwaye ibitoro yaturikiye – nacyo cyafunguwe.

Ingabo z’Uburusiya zagikoresheje mu gutwara abasirikare n’ibikoresho bajya mu ntambara mu majyepfo ya Ukraine.