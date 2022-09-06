Shireen Abu Aqla: Israel ivuga ko 'bishoboka cyane' ko umusirikare wayo ari we wishe uyu munyamakuru

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Umunyamakuru wa BBC mu burasirazuba bwo hagati

Igisirikare cya Israel cyanzuye ko "bishoboka cyane" ko umwe mu basirikare bacyo ari we wishe umunyamakuru Shireen Abu Aqla wari ufite ubwenegihugu bwa Palestine n'ubw'Amerika.

Uyu munyamakuru wa Al Jazeera, wari umaze igihe muri uyu mwuga, yarashwe mu mutwe mu kwezi kwa gatanu ubwo yari arimo gutara amakuru ku gusaka mu karere kigaruriwe na Israel ka West Bank.