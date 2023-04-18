Imirwano muri Sudan : Ambasaderi wa EU yagabweho igitero mu rugo iwe i Khartoum

Ambasaderi w'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi (EU/UE) muri Sudan, Aidan O'Hara, yagabweho igitero mu rugo iwe mu murwa mukuru Khartoum, urimo gushegeshwa n'imirwano yapfiriyemo abantu hagati y'impande ebyiri zishyamiranye.

Sudan: Iby'ibanze wamenya

Imirwano muri Sudan yatumye abaturage b'abasivile benshi bikinga mu ngo zabo, mu gihe hari ubwoba ko imirwano ishobora kumara igihe kirekire igatuma iki gihugu kijya mu kajagari gakomeye kurushaho.