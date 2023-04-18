Imirwano muri Sudan : Ambasaderi wa EU yagabweho igitero mu rugo iwe i Khartoum
- Umwanditsi, Antoinette Radford
- Igikorwa, BBC News
Ambasaderi w'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi (EU/UE) muri Sudan, Aidan O'Hara, yagabweho igitero mu rugo iwe mu murwa mukuru Khartoum, urimo gushegeshwa n'imirwano yapfiriyemo abantu hagati y'impande ebyiri zishyamiranye.
Uyu mudiplomate w'Umunya-Ireland ntabwo "yakomeretse bikomeye", nkuko byemejwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ireland Micheál Martin.
Martin yavuze ko icyo gitero ari "ihonyorwa rikomeye ry'inshingano zo kurinda abadiplomate".
Abantu bagera ku 185 bamaze kwicwa naho abandi barenga 1,800 bakomerekeye mu mirwano imaze iminsi itatu, nkuko bivugwa n'umuryango w'abibumbye (ONU/UN).
Umujyi wa Khartoum wagabweho ibitero n'indege z'intambara, imbunda za rutura ndetse umishwamo urufaya rw'amasasu y'imbunda ntoya.
Igisirikare cya Sudan n'umutwe witwara gisirikare witwa Rapid Support Forces (RSF), buri ruhande ruvuga ko rugenzura ibice bikomeye byo muri Khartoum, aho abahatuye bakomeje kwikinga ibisasu baguma mu ngo zabo.
Minisitiri Martin yavuze ko uwo ambasaderi ari "umudiplomate w'intyoza w'Umunya-Ireland n'Umunyaburayi urimo gukorera EU mu bihe bya mbere bigoye cyane".
Yagize ati: "Turamushimira akazi ke ndetse dusabye ihagarikwa aka kanya ry'urugomo muri Sudan, n'isubukurwa ry'ibiganiro".
Mbere yaho, Josep Borrell, umukuru w'ububanyi n'amahanga muri EU, yatangaje kuri Twitter ko umutekano wa za ambasade n'abakozi bazo ari "inshingano y'ibanze" y'abategetsi ba Sudan.
Umuvugizi wa EU Nabila Massrali yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ko abahagarariye EU muri Sudan batahungishijwe bavanwa i Khartoum nyuma y'icyo gitero kuri ambasaderi.
Massrali yongeyeho ko umutekano w'abakozi b'iyo ambasade ari ikintu cya mbere cyihutirwa kandi ko harimo gusuzumwa ingamba z'umutekano.
Sudan: Iby'ibanze wamenya
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Umuvugizi w'akanama k'umutekano k'Amerika, John Kirby, yavuze ko ubu nta gahunda ihari yo guhungisha abakozi b'Amerika bari muri Sudan, nubwo hakomeje kubaho guhangayika ku mutekano hamwe n'ifungwa ry'ikibuga cy'indege cya Khartoum.
Ariko yashishikarije Abanyamerika gufata uko ibintu bimeze "mu buryo butajenjetse na gato".
Imirwano muri Sudan yatumye abaturage b'abasivile benshi bikinga mu ngo zabo, mu gihe hari ubwoba ko imirwano ishobora kumara igihe kirekire igatuma iki gihugu kijya mu kajagari gakomeye kurushaho.
Ku wa mbere, ibicu by'umwotsi byabonetse hejuru y'ikibuga cy'indege gikuru cy'i Khartoum, televiziyo yerekana amashusho y'imiriro n'ibiturika.
Ibitero by'indege by'igisirikare byarashe ku bigo bya RSF, bimwe muri ibyo bigo bikaba biri mu duce dutuwemo.
Abaganga bavuga ko ibitaro byarashweho. Ku bitaro bya al-Shaab Teaching Hospital by'i Khartoum hamwe no ku mavuriro abiri yandi, hatangajwe ko hari ibyahangiritse.
Imirwano ishyamiranyije imitwe yo mu gisirikare cya Sudan ishyigikiye umutegetsi wayo wo muri iki gihe, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, n'umutwe witwara gisirikare uzwi cyane wa RSF, utegekwa na visi perezida wa Sudan, Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo, uzwi cyane nka Hemedti.
Ku wa mbere, Hemedti yavuze ko amahanga agomba kugira icyo akora, yita Jenerali Burhan "ugendera ku mahame akaze yiyitirira Islam urimo kumisha ibisasu ku basivile abirasiye mu kirere". Jenerali Burhan yavuze ko afite ubushake bwuko habaho ibiganiro.
Ku cyumweru, impande zombi zatanze agahenge kagufi ko gutuma abakomeretse bahungishwa, nubwo bitazwi niba zaragakurikije mu buryo butajenjetse.
Umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu karere, IGAD (Intergovernmental Authority on Development), wavuze ko uzohereza muri icyo gihugu ba Perezida ba Sudan y'Epfo, Djibouti na Kenya, mu kugerageza gutuma hagerwa ku masezerano y'amahoro.
Umunyamabanga mukuru wa IGAD, Nuur Mohamud Sheekh, yabwiye BBC ko hari ibimenyetso bimwe byuko hari igishobora kugerwaho.
Yagize ati: "Barimo kwitegura kujya muri Sudan guhura n'abo bategetsi babiri ariko barimo kuvugana na bo banyuze ku bandi bantu, barimo kuvugana n'aba bategetsi ku guhagarika ubushyamirane, ku guhagarika imirwano no gusubira ku meza y'ibiganiro.
"Abategetsi bombi bemera ko habaho ubuhuza, icyo ubwacyo ni ikintu cyiza cyane kibayeho mu masaha macyeya ashize. Abategetsi bacu bafite inararibonye ku bijyanye n'ubuhuza mu makimbirane".