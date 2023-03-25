Abanya-Kenya basabwe guhindura ifunguro ryabo ry'ibanze kubera amapfa mu gihugu

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Abanya-Kenya basabwe gushaka ibindi biribwa byo gusimbuza ibigori, mu gihe iki gihugu kirimo guhura n'ubucye bw'iyo ndyo yabo y'ibanze kubera amapfa (izuba ryinshi) akomeje kuharangwa.

Ibiciro biri hejuru by'ifu y'ibigori, mu gihe hari ikibazo cy'ikiguzi cy'imibereho cyazamutse, biri mu by'ingenzi byateje imyigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya yatangiye ku wa mbere w'iki cyumweru.