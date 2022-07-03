Uburusiya buvuga ko bwafashe umujyi wa Lysychansk
Abasirikare b'Uburusiya hamwe n'abarwanyi baharanira ubwigenge bafatanya na bo bigaruriye byuzuye umujyi wa Lysychansk uri mu burasirazuba bwa Ukraine, nkuko bivugwa n'ibiro ntaramakuru TASS bya leta y'Uburusiya, bisubiramo amagambo ya minisiteri y'ingabo.
Ukraine ihakana ibivugwa ko uwo mujyi wa nyuma ukomeye yarikigenzura mu karere ka Luhansk wafashwe.
Mbere yaho kuri iki cyumweru, minisiteri y'ingabo z'Uburusiya yavuze ko abasirikare b'iki gihugu bagose Lysychansk bakaba bari barimo kurwanira imbere mu mujyi.
Mu itangazo, minisitiri w'ingabo z'Uburusiya avuga ko yabwiye Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ko akarere kose ka Luhansk "kabohowe".
Ariko umuvugizi wa minisiteri y'ingabo za Ukraine, Yuriy Sak, yabwiye BBC ko umujyi wa Lysychansk "utigaruriwe wose" n'abasirikare b'Uburusiya, nubwo Uburusiya bwo buvuga ko bwawufashe.
Gusa yongeyeho ko uko ibintu bimeze muri uwo mujyi "ubu bimaze igihe bikaze cyane", avuga ko abasirikare b'Uburusiya barwanira ku butaka "barimo gutera umujyi mu buryo budahagarara".
Ati: "Ku Banya-Ukraine, agaciro k'ubuzima bwa muntu ni cyo cyihutirwa cyane, rero rimwe na rimwe dushobora gusubira inyuma tukava mu turere tumwe kugira ngo tuzashobore kutwisubiza mu gihe kiri imbere".
Urugamba rw'i Donbas ntirurarangira – Ukraine
Sak yabwiye BBC ko "bitazaba birangiye" ku karere ka Donbas nubwo Uburusiya bwaba bufashe Luhansk yose.
Avuga ko hari "indi mijyi minini mu karere ka Donbas, by'umwihariko mu karere ka Donetsk" igenzurwa n'abasirikare ba Ukraine.
Yagize ati: "Iyi ni imijyi mu minsi nk'ibiri ishize yibasiwe n'ibitero bikaze by'ibisasu bya misile, imbunda za rutura.
"Ariko urugamba rw'i Donbas ntirurarangira".
Sak yongeyeho ko Ukraine ifite icyizere kandi ko irimo kubona ubufasha bw'inshuti zayo z'i Burayi n'Amerika.
Avuga ko bizarangira Ukraine ikusanyije imbunda za rutura zihagije n'andi moko y'intwaro "bizadufasha kubohora ubutaka bwacu".