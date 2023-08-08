Ethiopia: Imirwano ikaze ikomeje kuba mu karere ka Amhara

Ahavuye isanamu, AFP

Umwanditsi, Kalkidan Yibeltal

Igikorwa, BBC News, Addis Ababa

Iminota 40 iraheze

Abaturage bo mu mijyi ibiri minini yo mu karere ka Amhara, ari yo umurwa mukuru Bahir Dar w'ako karere hamwe n'umujyi wa Gondar, babwiye BBC ko imirwano ikaze hagati y'imitwe yitwaje intwaro yaho n'ingabo za leta ya Ethiopia, yakomeje no kuri uyu wa kabiri.

Iyo mirwano irimo kurashisha intwaro ziremereye, nkuko abahatuye babivuga, bituma hari impungenge ku mutekano w'abasivile. Abaturage bavuze ko radio y'ubutegetsi y'i Bahir Dar yahagaritse gutangaza ibiganiro.

Imirwano yanakomeje mu mujyi urimo inganda wa Debre Birhan, uri ku ntera ya kilometero 130 mu majyaruguru y'umurwa mukuru Addis Ababa wa Ethiopia. Abatuye muri uwo mujyi bavuze ko babonye indege nto zitarimo umupilote z'intambara (drone) ziguruka mu kirere.

Impirimbanyi zifite aho zihuriye n'iyo mitwe yitwaje intwaro, zivuga ko igenzura indi mijyi mito n'ibyaro ariko BBC ntiyashoboye kugenzura mu buryo bwigenga ibyo zivuga.

Umukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima (OMS/WHO), Dr Tedros Adhanom, w'Umunya-Ethiopia, yavuze ko ahangayikishijwe n'urugomo rukomeje.

Ku mbuga nkoranyambaga, Dr Tedros yagize ati: "Kuhageza imfashanyo biragoye kubera gufungwa kw'imihanda, itumanaho riragoye kubera ihagarikwa rya internet".