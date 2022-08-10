Ifi ya rutura yari yaraheze mu ruzi Seine i Paris yateruwemo

Ahavuye isanamu, EPA Insiguro y'isanamu, Iyi fi imaze icyumweru ibonetse mu mugezi wa Seine mu Bufaransa

Iminota 14 iraheze

Ifi ya rutura yo mu bwoko beluga yateruwe ivanwa mu ruzi rwa Seine mu Bufaransa aho yari yaraheze, mu muhate ugoye wo kugerageza kuyirokora.

Iyi fi ya ‘baleine/whale’ y’uburebure bwa metero 4 – iri mu bwoko bw’izibungabungwa ziba mu mazi akonje cyane y’inyanja ya Arctic ku mpera ya ruguru y’isi

Hashize icyumweru ibonetse yaraheze muri uru ruzi i Paris.

Abavuzi b’inyamaswa barenga 10 bari bategereje ku nkombe ngo bahite batangira kuyivura nyuma y’uko ivanywe mu ruzi ishyizwe mu kintu kimeze nk’ingobyi.

Abantu bagera kuri 80 bari muri iki gikorwa cyo kuyitabara, barimo abahanga mu gucubira mu mazi hamwe na polisi.

Guterura iyi fi nyamunini ipima 800kg, ni igikorwa cyafashe hafi amasaha atandatu mu ijoro ryo kuwa kabiri.

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Yakuwe muri uru ruzi iri mu rushundura

Abatabazi bayishyize mu ikamyo ikonjesha iyijyana ikayigeza ku mwaro w’inyanja, aho bizeye kuyivura mu gihe cy’iminsi myinshi mbere yo kuyirekura igasubira mu nyanja ngari.

Isabelle Dorliat-Pouzet ukuriye perefegitura ya Eure yagize ati: “Ni igikorwa kirekire cyo gutabara, gisaba ubuhanga bwinshi”.

Iyi fi yaheze mu ntera irenga 100km winjira ku butaka uvuye mu nyanja, amagara yayo yagiye aba nabi kuko yari yananiwe kurya.

Inzobere mu by’inyamaswa yo mu kigo MarineLand ivuga ko iyi fi ishobora kuba yaragize “ibibazo imbere muri yo tudashobora kubona” – nubwo avuga ko ubundi belugas ari ubwoko “bukomera cyane”.

Abantu benshi bari ku nkombe z’uruzi rwa Seine mu gace ka Saint-Pierre-La-Garenne bareba iki gikorwa cy’ubutabazi – kuko benshi mu Bufaransa bibazaga amaherezo y’iyi fi.

Abatabazi bakomeje kugerageza kugaburira iyi fi, bagerageza no kuyifasha gukora urugendo rurerure rusubira aho yavuye – ariko yari itarahindukira ngo irebe aho yaturutse.

Inzobere ziracyibaza uburyo iyi fi yabashije kuva kure cyane mu gace k’umwimerere w’aho ziba ikagera hano.

Mu gihe cy’izuba, belugas zijya zitarabuka zigana mu majyepfo gushaka ibyo zirya, ariko ni imbonekarimwe ko zigera kure cyane y’akarere kazo nk’iyi yageze i Paris.

Ikigo Pelagis Observatory cyo mu Bufaransa gikurikirana inyamabere zo mu nyanja, kivuga ko belugas ziri hafi ya hano ari iziba hafi y’itsinda ry’ibirwa bya Svalbard, mu majyaruguru ya Norway/Norvège, aho ni muri 3,000km uvuye ku ruzi rwa Seine.