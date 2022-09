Liz Truss: Minisitiri w'intebe mushya wa UK yashyize inshuti ze mu myanya ikomeye muri leta

I London mu Bwongereza: Minisitiri w'intebe Liz Truss ageze mu biro bye bya No 10 Downing Street, nyuma yo guhura n'Umwamikazi Elizabeth II i Balmoral, muri Scotland

Abo ni Suella Braverman - wa Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, Minisitiri w'umutekano Tom Tugendhat, Minisitiri w'ubucuruzi Kemi Badenoch, Penny Mordaunt ushinzwe ibya gahunda y'amategeko ya leta, na Nadhim Zahawi wahawe umwanya wo muri leta wa 'chancellor of the Duchy of Lancaster'.