Inyandiko y'ibanga yatangajwe igaragaza ko abasirikare kabuhariwe bo mu burengerazuba bari muri Ukraine

Umusirikare wa Ukraine ubwo yari arimo kugenda yerekeza ku rugamba mu mujyi wa Irpin mu mwaka ushize

Ubwongereza ni kimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bifite abasirikare kabuhariwe barimo gukorera muri Ukraine, nkuko bikubiye muri imwe mu nyandiko z'ibanga zibarirwa muri za mirongo zatangajwe ku mbuga za internet.