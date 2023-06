Ubwo Uburusiya burashobora kurekura ikirwanisho ruhonyanganda c’ubumara muri Ukraine?

Mu ndwi iheze, Profile yasohoye inkuru y’umuhinga azwi cane muri poritike y’Uburusiya ijanye n’imigenderanire hamwe no kwivuna abansi, Sergei Karaganov.

"None vyogenda gute mu gihe batoheba? Iki gihe, vyoba ngombwa ko dutera ibibanza bitari bike mu bihugu bitari bike kugira ngo dusubize ku murongo abo bose bataye umutwe".

Ni mu gihe kandi Perezida Putin yemeza ko Uburusiya bwamaze gushikana igice ca mbere c’ibirwanisho vya nikleyeri muri Biélorussie/Belarus, ingingo uyu mutegetsi w’Uburusiya avuga ko ari iyo kwibutsa uwo ari we wese “yibaza ko afise amayeri yo kudutsinda”.

Ariko none havugwa iki ku karusho ko gukoresha ibirwanisho ruhonyanganda vy’ubumara ku bihugu vy’Uburengero? Uru ni urundi rugero rushasha.

Iyi nkuru ya Kommersant – ikaba yanditswe n’umurwi w’abandi bahinga ba Moscou mu bijanye n’imigenderanire no kwivuna abansi – isigura igituma babona ko Sergei Karaganov yihenze. Yarihenze bibi cane.

"Iciyumviro c’uko ikoreshwa ry’ibirwanisho vya nikleyeri rishobora guhagarika ubukana bw’intambara rikanashika ku vyananiwe no gushikwako hakoreshejwe ibirwanisho bisanzwe kirateye amakenga menshi, kandi biboneka ko ari ukwihenda”, niko Alexei Arbatov, Konstantin Bogdanov na Dmitry Stefanovich bo mu kigo Centre for International Security cegukira ikigo c’Uburusiya, Russian Academy of Science, bavuga.