‘Naciriwe mu maso kubera ibara ry’uruhu rwanjye’

Sarah Chan ushakisha impano za Basketball akazi ke kamugejeje henshi ku isi, kuva muri Sudan, kugera Kenya, i Burayi na Amerika – ariko mu rugendo yahuye n’intambara, ivangura rishingiye ku ruhu, ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Uyu wabanje kuba umukinnyi wa Basketball ati: “Naciriwe mu maso kubera ibara ry’uruhu rwanjye.

“Nahuye n’ivanguramoko mu buryo bwinshi ntibazaga.”

Ubu niwe mugore wa mbere uyoboye ibikorwa muri Africa byo gushakira impano ikipe yo muri NBA – shampiyona ikomeye ya Basketball ku isi – ni icyitegererezo ku kiragano gishya cy’urubyiruko rushakira amahirwe muri uwo mukino.

Sarah ni umukozi ushinzwe gushaka abakinnyi ba Toronto Raptors imwe mu makipe yo muri NBA

We n’umuryango we babaga i Khartoum mu ntambara ya kabiri y’imbere muri Sudan. Habaye kenshi kugerageza gufunga se kandi yibuka kenshi ko yakangurwaga mu gicuku n’urusaku hanze y’inzu yabo.