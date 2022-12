Qatar 2022: Intsinzi y'amateka ya Morocco kuri Spain yashimishije umwami ahamagara umutoza

Nyuma y'iminota 120 y'umukino uteje guhagarika imitima hamwe na penaliti ebyiri zari zinjiye, igitutu cyaje kuri Achraf Hakimi, Umunya-Maroc wavukiye muri Espagne wanakinnye muri Real Madrid nka myugariro, washoboraga no kuba yarakiniye iki gihugu cye cy'amavuko iyo ibintu bigenda ukundi.

Ariko uyu mukinnyi w'imyaka 24 yahisemo gukinira igihugu cy'inkomoko y'ababyeyi be, kandi mu ijoro ryo ku wa kabiri ku bitugu by'uyu mukinnyi muto hari hariho inshingano iremereye y'igihugu, abizi ko gutsinda iyo penaliti byari gutuma ikipe y'igihugu cye ikomeza muri kimwe cya kane (1/4) cy'igikombe cy'isi ku nshuro ya mbere.

Uyu myugariro yemeye inshingano, nuko, atuje, atera ishoti hagati mu izamu, umunyezamu Unai Simón we yaguye ku rundi ruhande rw'izamu, asigara areba uko penaliti yinjira.

Regragui yagize ati: "Ni ibintu bidasanzwe ku Munya-Maroc guhamagarwa na we [Umwami].

"Ubutumwa bwe buhora ari bumwe, atewe ishema n'abakinnyi kandi atewe ishema natwe ndetse ku bw'ibyo turashaka no gutera indi ntambwe no gukora neza cyane kurushaho ku yindi nshuro".

Kuri Hakimi, wavutse mu muryango w'amikoro macye kandi akaba avuga ko ababyeyi be bitanze cyane ndetse bakagira n'ibyo badaha abavandimwe be kugira ngo we agere aho ageze ubu, avuga ko buri munsi aba aharanira kubarwanirira ishyaka, nkuko bitangazwa na ESPN FC.