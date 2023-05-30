Amerika yahagaritse viza y’umukuru w’inama nshingamateka ya Uganda kubera itegeko rihana ubutinganyi

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Reta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse viza (visa: uruhusha rwo kwinjira mu gihugu) y’umukuru w’inama nshingamateka ya Uganda, Anita Among, mu gihe umushingamateka Asuman Basalirwa avuga ko ari we ashobora kuba uwa mbere afatirwa ibihano inyuma y’aho iki gihugu ca Afrika y’Ubuseruko cemeje itegeko rihana ubutinganyi, ikizwi nka LGBTQ.