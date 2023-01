Intambara ya Ukraine: impande zompi zivuga ko zigenzura igisagara ca Soledar

Iminota 14 iraheze

Ikigo c’abahinga cigisha ivy’intambara, Institute for the Study of War, co muri Amerika, kivuga ko Prigozhin, "azobandanya akoresha intambwe y’ukuri n’iy’ububeshi y’umuhari Wagner muri Soledar na Bakhmut kugira ngo yerekane ko umuhari Wagner ari wo murwi wonyene wa gisirikare muri Ukraine ushobora gushika ku bintu biboneka”.